En la recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, la lista Somos Buenos Aires apeló a una estrategia poco convencional para acercarse al electorado joven: este miércoles a las 18.30 organizará una coffee rave en Camino Centenario y 13A, City Bell (La Plata).

El evento, que combina música electrónica con café y bebidas de merienda, busca replicar una tendencia cultural que desde hace años se expande por Europa, América Latina y el Conurbano bonaerense, donde estos espacios alternativos se consolidaron como punto de encuentro juvenil.

La agrupación, integrada por radicales, lilitos y peronistas no kirchneristas, intenta posicionarse como tercera opción frente a La Libertad Avanza de Javier Milei y Fuerza Patria de Axel Kicillof. Durante el último fin de semana, ya habían intervenido con mesas y afiches rosas lugares icónicos de City Bell, como la calle Cantilo y la Plaza Belgrano.

Las coffee rave surgieron en Londres en 2016 y se expandieron a capitales como Dubái, Ciudad de México y Lima, antes de llegar a Buenos Aires y otras provincias argentinas. En ellas, el ambiente de cafetería tradicional se transforma en un espacio con DJs en vivo, ropa deportiva y expresiones artísticas como el grafiti, donde la juventud disfruta de la electrónica sin recurrir al alcohol.

Con esta iniciativa, Somos Buenos Aires busca sintonizar con la estética y los hábitos culturales de los votantes más jóvenes. La lista de la Octava Sección está encabezada por Pablo Nicoletti, seguido por Antonela Moreno, Emilio Rodríguez Ascurra, Vanesa Temporetti, Diego Rovella y María Virginia Pérez.

Fuente: Diputados bonaerenses