A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le reclamó al Ejecutivo local que lleve adelante las acciones necesarias para asegurar la transitabilidad en distintas calles del barrio Santa Isabel.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora denunciaron “el estado intransitable de la calle 28 entre las calles 819 y 827, donde se ubica el cruce del Arroyo Chapadmalal”.

El barrio Santa Isabel se encuentra ubicado en la zona sur de Mar del Plata, constituyéndose desde los últimos años como una zona de amplio desarrollo territorial y urbano.

Desde AM señalaron que “la calle 28 constituye una importante vía de tránsito, en el tramo comprendido entre las 819 y 827 debido a que se encuentra el cruce sobre el puente del Arroyo Chapadmalal, indispensable para la integración del barrio".

“El estado de abandono y la falta de mantenimiento de la calle 28 no solo obstruye el estado de transitabilidad, sino que aumenta el riesgo potencial de accidentes, debido a que los grandes pozos y el barro acumulado por las lluvias expone a los vecinos a transitar de forma peligrosa”, añadieron y sostuvieron: “Dicha situación de abandono de las calles de Mar del Plata, refuerza la idea de las desigualdades territoriales, ya que deja a los barrios más alejados de la centralidad en una situación de desventaja”.

Además, puntualizaron que “esa situación de desventaja territorial expone el abandono que sufre la ciudad en materia de obras, contradiciendo los principios de equidad territorial. El barrio Santa Isabel, en función de su crecimiento poblacional, requiere una infraestructura vial acorde al mismo, que garantice un tránsito vehicular y peatonal seguro para todos los residentes del barrio y para aquellas personas que transiten por sus calles”.

“El Municipio de General Pueyrredon tiene la obligación de garantizar la accesibilidad urbana como un pleno derecho para todos los vecinos de Mar del Plata, siendo plena competencia del mismo el mantenimiento preventivo de toda la red vial de la ciudad”, sentenciaron.