A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de la UCR le reclamó al Departamento Ejecutivo local que evalúe la factibilidad técnica y operativa de modificar el recorrido de la línea 511 CH del transporte público urbano de pasajeros, a fin de que el mismo ingrese al barrio Playa Los Lobos y mejore la accesibilidad de la población al servicio.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “el transporte público de pasajeros constituye un elemento esencial de la vida urbana y un factor determinante para el acceso equitativo a derechos básicos como el trabajo, la educación, la salud y la recreación”.

A su vez, se sostuvo que “el adecuado funcionamiento y la correcta planificación del sistema de transporte urbano contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población, y diluyen desigualdades territoriales y sociales que impactan negativamente sobre las comunidades”.

“La zona sur del Partido de General Pueyrredon ha experimentado un crecimiento urbano y poblacional significativo en los últimos años, lo cual torna necesario revisar y adecuar los recorridos del transporte público de pasajeros, a fin de garantizar la cobertura de sectores que en su momento presentaban baja densidad poblacional pero que actualmente concentran una mayor cantidad de habitantes y una demanda creciente de movilidad cotidiana”, se añadió.

En ese sentido, se remarcó que “el barrio Playa Los Lobos cuenta actualmente con una cobertura de transporte público brindada únicamente por la línea 511 CH y 221, que circulan exclusivamente por la Ruta Provincial N° 11, lo que obliga a los vecinos y vecinas del sector a recorrer desde sus domicilios extensas distancias a pie, tanto de ida como de regreso, para acceder al servicio, dificultando el uso cotidiano del transporte público. Esta situación afecta de manera particular a personas mayores, niños, personas con movilidad reducida y a quienes utilizan el transporte público de forma cotidiana, incrementando tiempos de viaje y condiciones de inseguridad vial”.

“Resulta razonable y necesario solicitar al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios técnicos y administrativos pertinentes para evaluar la factibilidad de una modificación del recorrido de la línea 511 CH, de modo que ingrese al barrio Playa Los Lobos y garantice una mejor accesibilidad al sistema de transporte público”, finaliza el texto.

