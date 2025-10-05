A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al Ejecutivo local que lleve adelante la puesta en valor de la plaza “Hermandad Latinoamericana”, ubicada en el barrio Florentino Ameghino.

En el expediente, al cual El Marplatense tuvo acceso, desde la oposición se denunció “el estado de abandono y la falta de infraestructura adecuada en la plaza Hermandad Latinoamericana, ubicada entre las calles Dr. Ramón Carrillo, 9 de Julio, Diputado Mario Abel Ayala y 3 de Febrero”.

Y se remarcó que la mencionada “plaza constituye un espacio verde de uso público, urbano y al aire libre, destinado al esparcimiento, la recreación y el encuentro de vecinos”. En ese sentido, se detalló: “En la actualidad, la plaza presenta un estado de descuido con el pasto sin cortar, luminaria escasa y la ausencia de infraestructura deportiva y recreativa adecuada”.

La plaza se encuentra delimitada por las calles Dr. Ramón Carrillo, 9 de Julio, Diputado Mario Abel Ayala y 3 de Febrero, en el barrio Ameghino.

Además, se puntualizó que “la cancha de fútbol existente carece de estructura y se encuentra inconclusa; no hay aros de básquet; los juegos infantiles son escasos y varios de ellos están rotos; no existen juegos para personas con discapacidad ni equipamiento para deportes y ejercicios de adultos”.

Asimismo, la bancada K señaló que “el espacio carece de rampas de accesibilidad, cestos de basura, señalética adecuada y un cartel identificatorio con el nombre de la plaza”.

“Es responsabilidad del Estado Municipal garantizar el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad, mediante el corte de césped, la correcta iluminación, la instalación de juegos seguros e inclusivos, equipamiento deportivo, cestos de residuos, cartelería, rampas de accesibilidad y demás elementos que promuevan la recreación, la integración y la seguridad de la comunidad”, sentenciaron.