En el marco de la última sesión en el Honorable Concejo Deliberante, el concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, presentó una cuestión previa donde expuso la alarmante situación de la seguridad vial en el distrito. Ante el incremento sostenido de víctimas fatales y lo que calificó como un “apagón estadístico” por parte del municipio, el edil anunció que presentará un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad Vial.

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Las cifras presentadas por García revelan una tendencia en ascenso que no encuentra techo. Según los datos recolectados, las muertes por siniestros viales vienen escalando de manera drástica:

- 2023: 40 muertes.

- 2024: 47 muertes.

- 2025: 75 muertes (un incremento del 85% con respecto a 2023)

- 2026: En solo 106 días, ya se contabilizan 26 fallecidos , un promedio de una muerte cada cinco días.

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Además, el concejal subrayó que el 85% de los siniestros fatales del 2025 involucraron motocicletas , afectando principalmente a varones jóvenes.



La situación se traslada directamente a los pasillos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los siniestros viales se convirtieron en la principal causa de ingresos por lesiones. Entre diciembre de 2024 y 2025, se atendieron 2.255 personas , lo que representa casi el 40% de todas las lesiones en guardia .



A este escenario se le suma la falta de transparencia oficial. El edil denunció un “apagón estadístico” , señalando que el Observatorio de Segurida Vial dejó de publicar informes actualizados: el último disponible data del año 2023 y el informe 2024 ni siquiera está terminado. “ Sin datos no hay política pública; el Estado dejó de medir el problema que tiene que resolver ”, destacó.



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Uno de los puntos más fuertes de la intervención fue el análisis de la ejecución presupuestaria de 2025 en el área de mantenimiento de semáforos. Mientras la infraestructura urbana muestra un deterioro visible y las columnas se caen por falta de mantenimiento, los números oficiales del EMVIAL reflejan una falta de prioridad política absoluta: presupuesto asignado de más de 433 millones de pesos; y una ejecución real de ese presupuesto de apenas 4,7 millones de pesos . Es decir, solo se ejecutó el 1% del presupuesto destinado a que los semáforos funcionen.



“ No es falta de recursos, es una decisión política de no ejecutar ”, afirmó García, quien también criticó la falta de señalización, la ausencia de controles de alcoholemia desde el verano y la nula inversión en campañas de prevención, a pesar de los ingresos provenientes de las fotomultas. En este punto, el edil reclamó “tolerancia cero” en el uso de casco para motociclistas y ciclistas, advirtiendo que los golpes en la cabeza son mortales o dejan secuelas de por vida. “ No se están llevando adelante acciones para cambiar conductas; hoy tenemos miles de siniestros que derivan en lesiones graves y secuelas físicas permanentes ”, señaló. “ Acá no se le puede echar la culpa a nadie, es un problema municipal que tiene que resolver el Estado local, no hay manera de no hacerse cargo ”, remarcó.



Ante la gravedad de los indicadores y la urgencia de establecer prioridades claras, García confirmó que elevará un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en Seguridad Vial en todo el Partido. El concejal fue categórico al señalar que la medida busca revertir un ciclo de abandono donde el Estado municipal “no planifica ni ejecuta”, dejando a los vecinos desprotegidos frente a un riesgo que crece de forma exponencial.



“ Esta situación no da para más, es necesario tomar decisiones de fondo para cuidar a los marplatenses y batanenses ”. Para finalizar, el edil de Unión por la Patria advirtió que el fracaso de las políticas actuales tiene un costo humano directo: “ Cuando el Estado falla en su rol preventivo y ordenador, lo que crece no es la gestión, sino el número de víctimas fatales en nuestras calles ”.