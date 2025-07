El hockey marplatense tiene jugadoras de un largo recorrido, de toda una vida dentro de una cancha atravesando las distintas categorías de formación y también; con muchos partidos en Primera. Eso sucede con Soledad Ayesa, la delantera de Del Valle de Necochea, con pasado también en Universitario que luego de ganar el Regional “D” en Pergamino el domingo, decidió cerrar su carrera deportiva.

Posteriormente al anuncio, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta decisión: “Hace años que quiero dejarlo, pero no se puede, no es tan fácil. El cuerpo empieza a pasar factura, pero a la vez vienen estas cosas, estos torneos, estos partidos, estos cuatro días vividos de pura pasión y nada más lindo que hacerlo con mi gente. Los resultados vinieron pero porque el equipo rindió al máximo estoy feliz, la verdad que un momento único que hace que me cueste afirmar la decisión que tomé, no sólo por los resultados sino por todo lo vivido todos estos año”.

Cada vez que una jugadora decide terminar su participación en un equipo, sabe que el regreso es posible, sobre todo teniendo en cuenta el presente de Del Valle de Necochea que se sostiene haciendo un gran esfuerzo entre los mejores equipos del Torneo Oficial Femenino de Mar del Plata. “Sé que tengo las puertas abiertas siempre para volver a mi club, que sé que me necesita más que nunca porque somos muy pocas, siempre del Valle tiene poquita gente en Primera, pero estaré cuando me necesiten y sé que el equipo igual va a sacar adelante siempre que se necesite”, agregó “Chochi”.

No había mejor manera de cerrar una carrera que ganando un torneo. Sin embargo, Ayesa indicó que no tuvo que ver con la decisión de retirarse: “ya estaba tomada antes. Me preparé para llegar lo mejor posible y ya estaba avisada, estaba la palabra mía de que después el Regional me tomaba un descanso, no sé hasta cuándo”.

Pero no sólo ser campeón fue un gran cierre, sino como se dio la final ante Lobos Athletic, donde perdían 1-0 y en los últimos 7 minutos lo dieron vuelta: “la final tuvo los condimentos que se venían dando durante esos cuatro días de esfuerzo, de pasión, de un equipo fuerte. Había muchos deseos, muchos sentimientos y comenzamos perdiendo pero yo estaba muy tranquila de que el equipo lo iba a sacar adelante y lo logramos”. El cierre para la épica total, lo aportó Ileana Fernández que metió el gol del triunfo jugando desgarrada: “Nos costó porque estaba difícil, era un equipo difícil, pero sabíamos cómo penetrar. Faltando 2 minutos, Ileana Fernández nuestra delantera que estaba desgarrada pero pudo participar en casi todos los partidos menos en el primero fue la que cerró el partido”.

Con 38 años, sabía que tenía que llegar bien preparada y eso hizo porque entre la emoción del triunfo, las sensaciones de que podía ser el último partido y los festejos, el cansancio no la afectó: “las piernas las fuimos recuperando partido a partido gracias a la ayuda de nuestro PF Sergio Buencuero. El físico hoy no lo siento porque tengo el corazón lleno de alegría, de recuerdos, de anécdotas, de cábalas que van surgiendo día a día. Las piernas no me duelen nada, claramente tengo el corazón muy lleno y el cuerpo la verdad que me respondió súper bien”, concluyó Ayesa.

Quizás haya un capítulo más en su historia de amor con el hockey que lleva 30 años, pero por ahora decidió poner un stop que podría ser definitivo, pero su huella en Del Valle de Necochea ya es una realidad.