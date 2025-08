El histórico ingreso de Solana Sierra al cuadro principal de Wimbledon y su gran actuación llegando hasta la cuarta ronda no sólo marcaron un hito en el tenis femenino argentino, sino que también confirmaron el impacto de una planificación sostenida a lo largo de su carrera. Así lo expresó su padre, Omar Sierra, en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), donde brindó detalles sobre el presente de su hija, su maduración profesional y los pasos que todavía quedan por cumplir en el camino proyectado.

La sorpresa en Wimbledon y un obstáculo físico

El torneo en Londres no estaba en los planes. Solana había caído en la Qualy, pero una baja de última hora le permitió ingresar como lucky loser al cuadro principal. Allí consiguió victorias resonantes ante Olivia Gadecki, Katie Boulter y Carolina Busca, antes de caer en la cuarta ronda con Laura Siegemund. Sin embargo, ya arrastraba un problema físico que terminó por confirmar lo difícil que había sido la competencia.

“Ella ya traía un desgaste importante por venir de la Qualy, era razonable que empezara a sentirlo. Igualmente ahora ya se hizo un estudio, tiene un pequeño desgarro abdominal, así que tampoco hubiera podido jugar si ganaba. Hoy por hoy, y por cómo se presentó todo, la verdad que casi estaba fuera del torneo y supo aprovechar la oportunidad”, describió Omar Sierra sobre el estado físico con el que llegó su hija al tramo final del torneo.

El contexto sudamericano y el desarrollo

Uno de los puntos en los que más se detuvo fue el contexto que condiciona a las y los tenistas sudamericanos respecto de sus pares europeos o norteamericanos. Desde la formación hasta el acceso a torneos, la carrera de una jugadora argentina suele tener obstáculos adicionales.

“Estando en Argentina o en Sudamérica, siempre el proceso es más lento que una americana, que una norteamericana, que una europea, por una cuestión de idiosincrasia, de cómo somos nosotros, cómo las criamos a nuestras niñas y también por la infraestructura y el alcance que pueden llegar a tener en la competencia. Si hacés un filtro de las mejores sub 21 del mundo, Sol está quinta”, destacó.

En ese sentido, el rendimiento en Wimbledon no sólo fue una alegría personal, sino un logro que sorprendió incluso a su entorno más cercano: “El proceso ha sido hasta bastante sorprendente, porque yo este resultado quizás me lo imaginaba dentro de un par de años. Ahora ya tiene hasta puntos para Australia. Ese era el segundo paso, primero entrar al top 100 y ahora tratar de jugar los cuadros de los grandes”.

El impacto emocional de un torneo inolvidable

Con una historia marcada por momentos históricos —como la final de Roland Garros Junior en 2022—, Omar confesó que Wimbledon tuvo un efecto particular luego de conocer que la organización del All England Club pidió la ropa y la raqueta de la marplatense para exponer en el Museo: “Me conmovió más que cualquier otra cosa desde que empezó su carrera. Ella siempre nos ha dado satisfacciones como jugar una final de Roland Garros y va cortando esas rachas de veintipico de años. El tenis femenino, cambiando algunas cosas, puede tener más chicas jugando a este nivel”.

El proceso mental: exigencia y maduración

Otro punto clave fue la evolución emocional de Solana en un deporte tan exigente y solitario como el tenis profesional. Para su padre, el crecimiento personal fue tan importante como el deportivo:

“También está llegando a una maduración. Lo está entendiendo porque como todo deportista genera su exigencia. No es que nadie le exige nada, ella genera sus expectativas y después a lo mejor no llegan como ella pensaba que tenían que llegar. Se dio cuenta que es un proceso, que lo tiene que vivir. El nivel siempre estuvo, era cuestión de ordenar algunas cosas y sobre todo de una madurez que eso viene por decantación.”

La experiencia en la Rafa Nadal Academy

En su proceso de formación, Solana fue aceptada en la Rafa Nadal Academy, un espacio que normalmente no recibe jugadoras de más de 13 años, pero que vio en la marplatense una excepción a la regla. Su paso por allí fue fundamental para potenciar su perfil competitivo:

“El hecho de entrar en un lugar en que antes parecía muy lejano es algo importante. Ellos becan a las muy buenas a los 13 años, pero entró como una excepción, porque ellos no toman chicas o chicos tan grandes, ellos lo forman ahí, estudian ahí, comen, duermen, están como internados. Sol fue una excepción, lo mismo que lo fue Casper Rudd en su momento que entró con 20 años y 140 al mundo. Al estar ahí, en ese entorno, creo que también le sumó mucho, baja mucho la línea del espíritu Nadal, del sacrificio, de la humildad, del trabajo, del respeto. Ella se sintió muy afín a eso. Son muy profesionales, muy buena gente también, así que la recibieron muy bien.”

Un camino que sigue cumpliendo etapas

Lejos de ser un resultado aislado, lo logrado en Wimbledon se inserta en una planificación que, según Omar Sierra, comenzó cuando Solana tenía apenas 14 años. La hoja de ruta tiene etapas marcadas y se viene cumpliendo con precisión.

