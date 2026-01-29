La marplatense se metió entre las cuatro mejores del torneo luego de superar a la tailandesa Lanlana Tararudee, número 131 del mundo, por 6-3 y 6-4. Solana Sierra es la tercera preclasificada del certamen y busca el premio por más de 100 mil dólares en la competencia.

Ads

Antes, había avanzado a los cuartos de final del WTA 125 de Filipinas, tras vencer a la ucraniana Yulia Starodubtseva por 6-4 y 6-3. Fue un gran triunfo para la marplatense ya que eliminó a la número 63 del ránking mundial y, ratificando esta mañana, continúa el proceso para dejar atrás la pronta eliminación en el Australian Open.



La caída en la primera ronda del primer Grand Slam del año fue sorpresiva para la marplatense, que llegaba con expectativa y un nivel alto tras la United Cup, en la cual representó a la Argentina, y un 2025 con el histórico Wimbledon donde jugó octavos de final.

Puede interesarte

Ads