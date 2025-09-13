El Abierto de San Pablo está llegando a su tramo final y la marplatense Solana Sierra llegó como protagonista a esa definición jugando esta tarde los cuartos de final del certamen sobre superficie dura en suelo brasilera.

Sabía que sería una definición compleja porque las rivales que enfrentaría eran de mayor nivel, pero pudo competir a pesar de la derrota en esta instancia y que era la segunda pre-clasificada del cuadro principal.

Esta tarde, en la cancha central “María Esther Bueno” se enfrentó con la británica Francesca Jones de 24 años y mejor presente en el ranking internacional. Luego de 1 hora y 21 minutos de partido, terminó cayendo por 6-3 y 6-4 quedando eliminada de la competencia.

Los puntos de quiebre que pudo obtener en cada set fueron claves, ya que la británica se quedó cuatro veces con el servicio de su rival y la marplatense pudo quedarse dos veces con el saque de la europea.

La derrota de todas formas le permite sumar puntos importantes para el ranking internacional teniendo en cuenta que este tipo de torneos no los disputa habitualmente y gracias a su buen presente en el escalafón, ha ingresado al cuadro principal como una de las favoritas al título.

