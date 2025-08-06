Solana Sierra no pudo ingresar directamente al cuadro principal del WTA 1.000 de Cincinnati donde disputó esta tarde el partido que le permitía superar la instancia de qualy.

La marplatense tendrá la oportunidad como Lucky Loser en caso de alguna baja dentro del cuadro principal del evento, tal como le pasó en Wimbledon y terminó haciendo historia en el Grand Slam sobre césped.

El partido decisivo para lograr el primer objetivo de la semana era ante la estadounidense Emina Bektas, pero la historia se definió en apenas 1 hora y 13 minutos de juego en su favor.

Con un quiebre en el primer set le alcanzó para quedarse con la victoria parcial, pero en la segunda parte, fue mucho más parejo y hubo 5 breaks (2 para Solana y 3 para la norteamericana). De esta forma, se cerró el juego por 6-3 y 7-5.

A pesar de la derrota que no le permite ingresar directamente en el cuadro principal, tendrá una chance más ante cualquier baja dentro del torneo por el sistema de perdedores afortunados (Lucky Losers), que es la forma en la cuál entró a Wimbledon para marcar la historia del Grand Slam sobre césped.

