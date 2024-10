La marplatense Solana Sierra está en un gran momento de su carrera luego de ganar dos W50 consecutivos en Argentina y sabiendo que en la próxima actualización del ranking WTA, tendrá su mejor ubicación histórica.

En diálogo con la AAT luego de esta serie de triunfos, declaró que “fueron dos semanas muy buenas para mí, terminé con muy buenas sensaciones. Estoy súper feliz de que todo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo esté dando sus frutos”.

De los 12 títulos que ganó en su carrera, 7 fueron en Argentina y es un plus que ha tenido: “Es especial jugar acá. No tenemos muchas oportunidades, entonces cuando se juega acá es como que se aprovecha full. Me gusta mucho porque también puede venir mi familia a verme, que tampoco pasa muy seguido. Siempre trato de disfrutarlo y aprovecharlo a lo máximo".

Desde hace un tiempo a esta parte, está trabajando en la Seba Gutiérrez Academy y la han ayudado a seguir mejorando de manera notable: “tengo un equipazo detrás, la verdad. Son personas con mucha experiencia, que me pueden aconsejar mucho, me ayudan y son muy buenas personas, la paso muy bien con ellos. Ese equilibrio está buenísimo y esa tranquilidad la puedo tener en la cancha porque sé que los tengo a ellos afuera, que me ayudan y me apoyan siempre”.

Lidiar con la presión es algo a lo que está acostumbrada e incluso, confesó que le gusta tener ese peso sobre su espalda: “Presión va a haber siempre, así que trato de seguir enfocando en las cosas que tengo que mejorar, en seguir trabajando. A mí me gusta jugar al tenis, me gusta competir, es lo que me gusta hacer y trato de seguir trabajando. Sé que voy por un buen camino”.

Puede interesarte

Antes de esta doble coronación, había jugado su primer cuadro principal de un Grand Slam en el US Open que es su torneo favorito y al que accedió desde la qualy: “Fue una semana increíble. Haber vivido eso no me lo esperaba tampoco. Ganar ese partido a lo último para entrar al cuadro principal fue como que no me lo creía. Después jugar mi primer Grand Slam, fue todo muy loco la verdad. Súper agradecida y contenta de vivir eso, de estar rodeada de todos los profesionales, te deja una muy buena experiencia. Me di cuenta que quiero estar ahí y voy a tratar de hacer todo lo posible para estar en esos torneos grandes”, agregó Solana.

El sueño de volver a estar en el equipo argentino de Billie Jean King Cup está presente y sabe que tendrá oportunidades. Para ella, en lo personal, usar los colores argentinos es especial: “Me gusta mucho jugar con Argentina, desde muy chica tuve la posibilidad de jugar sudamericanos, mundiales y siempre son semanas especiales, compartís cosas diferentes, vivís momentos muy lindos. Jugar por Argentina a mí me encanta, saca como un plus siempre de mí, como que juego bien y me gusta mucho”, finalizó.