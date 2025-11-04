En el año que la vio brillar en Wimbledon, Solana Sierra mantiene su recorrido y el camino la pondrá frente a sus rivales con la presión encima. Jugará el WTA 125 de Tucumán siendo la primera preclasificada del torneo.

Enfrentará en el debut hoy a las 18, en la cancha central, a la rumana Miriam Bulgaru (223 del ranking de la WTA). Este certamen será la previa del cierre de la temporada individual para la marplatense, que competirá por último en el 125 de Buenos Aires.

De pasar, Solana Sierra se meterá en los octavos de final y buscará superar la actuación de la semana pasada en Florianópolis, Brasil, donde llegó como máxima favorita y no pudo meterse en los cuartos de final del torneo.

