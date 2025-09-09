Comenzó una semana especial para Solana Sierra que vuelve a la competencia en la máxima órbita del tenis y cerca de casa. Esta vez, forma parte del cuadro principal en el San Pablo Open de Brasil donde compite tanto en singles como en dobles.

La marplatense logró una doble victoria en el primer día de acción plena dentro de la competencia que le permite seguir adelante en su ascendente carrera deportiva.

En la rama individual es la segunda pre-clasificada de este certamen de categoría WTA 250 y debutó con triunfo ante la neerlandesa Arianne Hartono en sets corridos por 7-6 (4) y 6-3 para empezar a sumar confianza en la semana de competencia.

Delante ahora tendrá a una jugadora de apenas 15 años que llegó al cuadro principal gracias a un Wild Card como Leme Da Silva que es 1206 del ranking internacional pero viene de una buena victoria ante su compatriota Alves por 6-7 (0) y 6-2 y 6-0.

En dobles, Solana juega esta semana con la mexicana Renata Zarazúa y en su primer cruce de la competencia se enfrentaron con las ucranianas Kolb/Kolb obteniendo un triunfo por 7-6 (6), 1-6 y 10-8. Ahora esperan rival para la próxima rueda de la competencia donde les podría tocar enfrentarse con las máximas pre-clasificadas Babos/Stefani.

