El calendario del mundo del tenis marca como primera parada el continente océanico. El Abierto de Australia es el primer Grand Slam, va camino a la definición en el fin de semana que viene pero no frena otros torneos paralelos. La marplatense Solana Sierra, ya compite y suma puntos en Manila.

Ads

La capital de Filipinas recibe al WTA 125, en el cual Solana debutó con una victoria en la primera ronda. Doblegó a la taiwanesa Joanna Garland por 6-4 y 7-6(5) y se metió en los octavos de final de la competencia. La ucraniana Yuliia Starodubtseva será la próxima contrincante en el camino de la marplatense.

Solana Sierra viene de una mala experiencia en Australia en cuanto a los resultados, ya que perdió en primera ronda del Grand Slam. La rápida eliminación sorprendió porque venía en buen nivel de la United Cup, donde aportó al equipo argentino que pasó la fase de grupos por primera vez en su historia.

Ads

Puede interesarte

Ads