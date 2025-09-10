Haciendo honor a su buen presente, su mejor performance en superficie dura y su ranking, la marplatense Solana Sierra logró un contundente triunfo en la segunda ronda del WTA 250 de San Pablo que se disputa sobre superficie dura.

Ads

Como segunda pre-clasificada del cuadro principal, se enfrentó con el joven talento local Leme Da Silva de apenas 15 años y un puñado de partidos profesionales en sus espaldas; por lo que era todo un desafío demostrar en cancha la diferencia de experiencia que había fuera del Court.

No tuvo problemas Solana para hacerlo porque en la cancha central del torneo, venció en sets corridos a la brasilera por 6-0 y 6-4 luego de 1 hora y 2 minutos de juego. La de Mar del Plata tuvo 6 quiebres a lo largo de todo el juego, pero perdió dos veces el suyo en la segunda manga y eso generó que sea un poco más parejo el desenlace del partido.

Ads

Ahora Solana tendrá un nuevo desafío mucho más exigente en los cuartos de final del torneo porque delante tendrá a una jugadora experimentada y de buen ranking como la británica Francesca Jones de 24 años y que actualmente se encuentra en el puesto 85 del escalafón femenino.

En la ronda previa, dejó en el camino a la estadounidense Whitney Osuigwe por 6-4 y 7-6 (4) para ganarse un lugar entre las 8 mejores del certamen.

Ads

Cabe destacar que también Sierra está participando del dobles junto a la mexicana Renata Zarazúa y ya saben que mañana tendrán que enfrentarse con las máximas pre-clasificadas del torneo la húngara Timea Babos y la brasilera Luisa Stefani por lo que tendrán una interesante medida.