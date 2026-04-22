La marplatense Solana Sierra derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-6 (10) y 7-6 (8) en la primera ronda del WTA 1000 de Madrid Open, disputado en la Caja Mágica, y avanzó a la segunda instancia del torneo.

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En un encuentro muy parejo desde el inicio, Sierra resolvió ambos sets en tie break y consiguió su primer triunfo en el certamen madrileño, mostrando solidez en los momentos decisivos ante una rival ubicada entre las 50 mejores del ranking.

La argentina, actual número uno del país y 88° del ranking WTA, llegaba con la necesidad de revertir una racha adversa, mientras que Yastremska, 49°, se presentaba como una oponente exigente por su potencia y experiencia en este tipo de competencias.

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Con esta victoria, Sierra suma un nuevo éxito ante jugadoras del Top 50, un registro en el que ya había superado a rivales como Jessica Bouzas Maneiro, Katie Boulter, Emma Navarro y Peyton Stearns. Su antecedente más reciente había sido en Indian Wells.

En la próxima ronda, la marplatense enfrentará a la polaca Magdalena Fręch, número 38 del mundo, en busca de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito sobre polvo de ladrillo, clave como preparación para Roland Garros.

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Por su parte, Francisco Comesaña quedó eliminado tras caer ante el checo Tomáš Macháč por 3-6, 7-6 (3) y 6-3 en la primera ronda. El europeo enfrentará ahora al británico Cameron Norrie.

Fuente: con información de Infobae y TyC Sports