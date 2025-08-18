La marplatense Solana Sierra tuvo un estreno triunfal en el WTA 250 Tennis in the Land de Cleveland, al imponerse en un durísimo encuentro de primera ronda ante la británica Sonay Kartal, sexta preclasificada, por 4-6, 6-4 y 7-6.

Ads

El partido fue de una gran intensidad de principio a fin. Sierra comenzó en desventaja tras ceder el primer set, pero reaccionó con solidez en el segundo y forzó un tercer parcial que se definió en un tiebreak cargado de dramatismo. Allí, la jugadora formada en Mar del Plata mostró carácter y temple para cerrar la victoria en más de dos horas de juego.

Con este resultado, Sierra, actual número 72 del ranking mundial, consiguió un triunfo de jerarquía frente a una rival ubicada en el Top 50 (Kartal se ubica 48°) y reafirma su buen presente en el circuito. Vale recordar que semanas atrás hizo historia en Wimbledon al convertirse en la primera “lucky loser” en alcanzar los octavos de final de un Grand Slam en la Era Abierta.

Ads

En la próxima instancia, la marplatense se medirá con la ganadora del cruce entre la china Lin Zhu y la francesa Elsa Jacquemot, en lo que será una nueva exigencia dentro de la gira sobre cemento previa al US Open.

Ads