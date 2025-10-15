Si bien es una noticia lógica, es otra buena entre tantas que coleccionó Solana Sierra en este 2025 (que no termina ni frena). Esta vez el llamado volvió a ser de la capitana Mercedes Paz y la marplatense jugará con la celeste y blanca en la Billie Jean King Cup.

Argentina disputará como local los Playoffs del Grupo C ante Eslovaquia y Suiza. Las series se disputarán en Córdoba, del 14 al 16 de noviembre. Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini completan la nómina de un equipo con jugadoras jóvenes pero de gran presente: son las cinco mejores raquetas nacionales en el circuito de la WTA.

Solana Sierra continúa su andar en un año donde brilló en Wimbledon, se consolidó entre las mayores, viene de ganar el 125 de Mallorca y es la mejor jugadora argentina en el ránking mundial donde se ubica número 71.

