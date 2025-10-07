La marplatense comenzó con el pie derecho en el WTA 125 de Mallorca. Venció 6-4 y 6-1 a la italiana Dalila Spiteri, en un cotejo que duró una hora y 43 minutos. De esta manera avanzó en el certamen que la tiene como primera preclasificada y es su regreso a las pistas después de casi un mes de inactividad.

En rigor, Solana Sierra regresó a su exigente rutina de entrenamientos en la Academia de Rafa Nadal para retomar sus condiciones e ir por un mejor ránking en el cierre de la temporada. Actualmente se ubica en el puesto 78, cumpliendo el objetivo de ser top 100, pero sus grandes rendimientos (fundamentalmente en Wimbledon) la llevan a ilusionarse y trabajar por ello.

En los octavos de final del 125 de la WTA en Mallorca, Solana Sierra enfrentará a la española Guiomar Maristany.

