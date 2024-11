La marplatense Solana Sierra (156º) mejor clasificada albiceleste, abrirá este viernes ante Laura Pigossi (130), a partir de las 15 la serie de Playoffs rumbo a las Qualifiers de la Billie Jean King Cup y en el segundo turno de la jornada, será la presentación de la riojana Jazmín Ortenzi, que se medirá ante Beatriz Haddad Maia, la mejor jugadora de la serie, que se encuentra en el puesto 17º WTA.

La llave, que se juega al mejor de cinco (cuatro partidos de singles y uno de dobles), se completará el sábado con los otros tres puntos (dos singles y el dobles). Todos los partidos serán transmitidos a través de TyC Sports y TyC Play.

Cabe recordar que Lourdes Carlé no participará de la serie y su lugar fue ocupado por Melany Krywoj, quien tendrá su primera experiencia en la competencia y, en caso de debutar, se convertirá en la jugadora número 57 de la Selección Argentina.

Sierra, quien vuelve al equipo argentino tras dos años, señaló que la serie de este fin de semana “tendrá un ambiente eléctrico porque es un lugar para 10 mil espectadores que, obviamente, alentarán a las chicas brasileñas. Me gusta el desafío”.

Además agregó que "estoy muy contenta de volver al equipo. Me encanta jugar la BJKCUP. Es una semana particular en el año. Estoy muy motivada para esta serie” señaló la jugadora de 20 años y con un récord de 4 victorias y una derrota en esta competencia internacional.

Justamente su debut fue en Salinas, Ecuador durante el 2022 siendo la revelación de la competencia ya que ganó todos sus partidos de singles en cemento. “Recuerdo esa semana como una de las más lindas que tuve hasta ahora en mi carrera. Fue súper especial. Tenía 17 años. Primera citación. Todos los nervios. ‘Mecha’ confió en mi para jugar todos los singles. Los gané y me dio un buen impulso para el resto de la temporada “ señaló Sierra.

Particularmente la marplatense, formada tenísticamente por Betina Fulco (ex jugadora y capitana BJKCUP), recuerda un encuentro en especial: el partido contra Laura Pigossi donde se impuso por 7-6(1), 4-6 y 7-6(12). “Aquella victoria contra Pigossi fue tremenda. Uno de los mejores partidos que jugué en mi vida ante una rival con mayor trayectoria y experiencia que yo. Mucho calor. Fue parejo. Tuve calambres y salvé 5 match points” contó Sierra.

Ahora con otra realidad, buscará seguir en ese crecimiento que experimentó durante el 2024: “Mi año ha sido muy bueno hasta ahora, más allá que me faltan tres WTA125 en Sudamérica. He tenido buenas actuaciones. Cumplí el objetivo de jugar mi primer main draw de Grand Slam en el US Open y gané varios torneos ITF. Estoy contenta”, explicó la 150 del mundo.

Los partidos

Día 1 (15 de noviembre, desde las 15.00)



Solana Sierra (ARG) vs. Laura Pigossi (BRA)

Jazmín Ortenzi (ARG) vs. Beatriz Haddad Maia (BRA).

Día 2 (16 de noviembre, desde las 14.00)



Solana Sierra (ARG) vs. Beatriz Haddad Maia (BRA)

Jazmín Ortenzi (ARG) vs. Laura Pigossi (BRA)

Martina Taborda y Melany Krywoj (ARG) vs. Ingrid Martins y Beatriz Haddad Maia (BRA)