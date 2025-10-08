Sol entre nubes y sin lluvias: jornada primaveral en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 23 grados.
Este miércoles 8 de octubre, Mar del Plata vivirá una jornada estable y agradable, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 23°C, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y algo nublado por la noche, sin presencia de lluvias. La probabilidad de precipitación será del 0% durante todo el día, lo que garantiza un día seco y soleado por momentos.
El viento soplará del sector noroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h hacia la noche, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca al final del día.
En resumen, será un miércoles ideal para actividades al aire libre, con buenas temperaturas y sin lluvias a la vista, aunque con algo de viento moderado por la noche.
