Mar del Plata vivirá este jueves una jornada mayormente despejada, ideal para disfrutar al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día sin lluvias, con una probabilidad de precipitación entre 0% y 10% hacia la noche.

Las temperaturas se moverán entre una mínima de 7°C y una máxima de 24°C, marcando un ambiente fresco en las primeras horas y templado durante la tarde.

El viento soplará suave, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, rotando del norte al este a lo largo del día.

Será un día estable y luminoso, con cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente cubierto hacia la noche, sin mayores cambios en las condiciones meteorológicas.

