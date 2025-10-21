Mar del Plata vivirá un martes cálido y ventoso, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 12°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera un aumento de la nubosidad. Hacia la noche, podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%.

El viento del norte se mantendrá presente durante toda la jornada, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Ads

Será una jornada de ambiente templado y algo inestable, ideal para disfrutar al aire libre durante el día, pero con el paraguas a mano por si la lluvia decide aparecer al caer la tarde.

Puede interesarte

Ads