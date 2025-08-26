Una mujer tuvo que ser asistida por personal del SAME tras el incendio de un PH en la zona del barrio Bernardino Rivadavia. Sólo hubo que lamentar daños materiales, informaron fuentes consultadas por este medio.

Ads

Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro concurrió a Italia al 3000 tras un llamado al 911 denunciando el siniestro. Al llegar, constataron que se trataba de un incendio declarado en el sector de ingreso de un PH, de cuatro metros de frente por cinco metros de fondo.

Según se informó, los bomberos desplegaron una línea de manguera para reducir la temperatura y sofocar el fuego, procediendo luego a ventilar el espacio de pequeñas dimensiones.

Ads

Puede interesarte

La propietaria del inmueble logró evacuar por sus propios medios, y si bien fue atendida por personal del SAME, no requirió traslado. Los daños incluyen electrodomésticos, muebles, paredes tiznadas y ahumamiento generalizado.

Ads