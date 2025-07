CUDS se consagró este domingo campeón del Regional de Clubes “B” que se disputó en Junín y donde el equipo marplatense venció a Banco Provincia en una ajustada final por 1-0.

Para Unión del Sur es el regreso a una mística ganadora que supo tener a lo largo de muchos años y que hace un tiempo que no podía volver a ganar un certamen. Quien formó parte del equipo en aquella etapa dorada y en este presente dorado, es Sofía Paglione que luego de la consagración habló con Marca Deportiva: “Estoy feliz”, resumió.

Luego explicó que “venimos de unos años en donde por ahí los resultados no se nos daban, un equipo nuevo, con muchos cambios y aquella época en la que por suerte tuvimos muchos años de campeonatos, fue muy linda. Yo formé parte y este campeonato lo viví de otra forma porque sabía que esa época ya había pasado. Hoy hay que formar una nueva historia y lo tomé así, por ahí este era un momento en el que teníamos que escribir nuestra propia historia, una nueva historia en la que tengamos nuestra identidad y obviamente sé que es un proceso, lleva tiempo, pero creo que vamos por el buen camino y se está demostrando este año”.

El año para CUDS había empezado muy bien y eso tenía que ratificarlo en un complejo certamen donde hay que jugar 5 partidos en 4 días: “Veníamos con muchas ganas y más después torneo local que habíamos quedado dentro del top seis. En este torneo no nos pusimos un objetivo grande, sino que la idea era ir paso a paso, partido a partido, y crecer como equipo. Obviamente si los resultados se daban muchísimo mejor, y se dieron por suerte, pero no fue algo que que nos pusimos como objetivo”.

Para Paglione podría haber sido su último torneo de estas características, pero es una decisión que todavía no se apresura en tomar: “tuve varias sensaciones encontradas, porque obviamente estaba feliz de estar ahí y estar a la altura. Sabía que por ahí podía llegar a ser mi último regional, por eso creo que también lo disfruté desde otro punto, no tanto desde mi rendimiento personal, sino de querer que rinda el equipo para el futuro. No puedo decir si habrá o no para rato, porque quiero terminar este año, nos queda un año muy duro al haber entrado en el top seis que requiere mucha exigencia física. Obviamente que me encantaría, pero hoy por hoy no lo pienso, prefiero enfocarme en lo que queda el año y ver a ver cómo sigue todo”.