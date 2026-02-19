El resultado de la autopsia arrojó datos clave sobre la causa de su muerte, aunque la investigación judicial continúa para esclarecer todas las circunstancias del hecho.

El examen forense determinó que Sofía Devries falleció por ahogamiento por inmersión sin participación de terceros, descartando inicialmente la presencia de actos violentos o intervensión externa en su deceso. Según explicaron fuentes judiciales, la joven habría sufrido una descompensación durante el ascenso, lo que le impidió emerger a la superficie pese a los intentos de auxilio por parte de su pareja, que se encontraba con ella al momento del incidente.

El fiscal a cargo, Alex Williams, ordenó la retención de los equipos de buceo y documentación vinculada a la práctica para su peritaje y sigue recabando pruebas con el fin de reconstruir con precisión lo ocurrido, incluyendo evaluar posibles responsabilidades de quienes estaban a cargo de la actividad.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la misma zona en la que se desplegó el operativo de búsqueda: a unos 20 metros de profundidad, en cercanías del Parque Submarino HU SHUN YU 809. La Prefectura Naval Argentina, junto con personal especializado y apoyo tecnológico como un vehículo operado de forma remota, trabajó por más de dos días en el rastreo bajo el agua y en superficie.

El operativo incluyó medios aéreos, embarcaciones, buzos tácticos y equipos de rescate que rastrearon la zona de Punta Cuevas, donde la joven realizó la inmersión junto a su pareja y otras personas que participaban de la actividad de buceo guiada por una empresa especializada.

Devries, oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires, se encontraba en Puerto Madryn con la intención de certificar un curso internacional de buceo cuando ocurrió el accidente. Su pareja, quien también participaba de la actividad, utilizó sus redes sociales para describir el incidente como un “accidente bajo el agua” y criticó lo que consideró una respuesta tardía de parte de las autoridades, señalando que la búsqueda se había enfocado en procedimientos burocráticos en lugar de en la acción inmediata.