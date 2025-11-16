La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ubicó a Sergio Daniel Mastropietro, socio del financista Fred Machado, como un actor central en el presunto circuito de lavado de dinero armado por el grupo que encabezaba Miguel Ángel Calvete.

Según el dictamen, Mastropietro habría gestionado parte de los recursos obtenidos a través de adjudicaciones direccionadas a droguerías que operaban con sobreprecios y un esquema de favoritismos.

Su rol, de acuerdo con la fiscalía, fue funcional al armado económico que permitía darle apariencia lícita al dinero proveniente de maniobras dentro de la ANDIS, en las que también aparece mencionado el exdirector Diego Spagnuolo.

El entramado sumó conexiones con Río Negro: allí tienen vínculos el dueño de Baires Fly, Luis Grande, y la diputada Lorena Villaverde, mencionada en la causa por su relación con Machado.

Para la fiscalía, todos estos elementos consolidan un circuito diseñado para convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.

Fuente: NA