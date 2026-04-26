Alvarado logró un agónico empate 1-1 este domingo en el estadio José María Minella, por la sexta fecha del Torneo Federal A. En un encuentro marcado por el clima fresco y la lluvia, el conjunto marplatense encontró la igualdad en tiempo de descuento y continúa prendido en los primeros puestos de la Zona D.

Ads

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Pablo Martel fue superior y manejó el desarrollo del juego. Con presión alta y protagonismo, generó las mejores aproximaciones ante un rival que apostó a replegarse y esperar alguna contra.

En el complemento, Alvarado volvió a salir mejor parado y estuvo cerca de abrir el marcador a través de Speck, recientemente ingresado, tras una buena combinación con Santiago Gutiérrez. Sin embargo, cuando mejor estaba el local, la visita golpeó primero.

Ads

Luego de una pelota parada desde el sector derecho, la pelota quedó suelta dentro del área tras un cruce entre varios jugadores y apareció Almada, que de volea venció a Bilbao para establecer el 1-0 a favor del conjunto bahiense.

Cuando parecía que los tres puntos se escapaban, Alvarado reaccionó en la última acción del partido. Ariel Castellano, de gran ingreso, desbordó por la izquierda y al llegar al fondo fue derribado dentro del área por Almada. El árbitro sancionó penal y el propio jugador encargado de la ejecución cambió la falta por gol para decretar el 1-1 definitivo.

Ads

Con este empate, el “Torito” se mantiene en la segunda posición de la Zona D y quedó a tres puntos de Olimpo, que jugará mañana frente a Círculo Deportivo.

El próximo compromiso de Alvarado será el fin de semana próximo, cuando visite a Germinal en Rawson.

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Tomás Fernández, 3- Lautaro Fernández, 4- Facundo Centurión, 5- Matías Mansilla, 6- Tomás Berra, 7- Marco Miori, 8- Lucas Chiozza, 9- Germán Cervera, 10- Tomás Federico, 11- Santiago Gutiérrez. DT: Pablo Martel.

Ads

Villa Mitre: 1- Juan Pablo Mazza, 2- Jerónimo Almada, 3- Marcos Pinto, 4- Hugo Silva, 5- Carlos Battigelli, 6- Santos Bacigalupe, 7- Pablo Mujica, 8- Leonel Monti, 9- Maximiliano Tunessi, 10- Valentino Valeri, 11- Leandro Fernández. DT: Diego Cochas.