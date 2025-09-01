La agrupación Soberanía Universitaria presentó en la Plaza de la Memoria la fórmula que encabezará de cara a las próximas elecciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), conformada por Enrique Salvador Andriotti Romanin como candidato a rector y Vera Alejandra Álvarez a vicerrectora.

Durante el encuentro, en el que participaron docentes, estudiantes y graduados de la UNMdP, Andriotti Romanin reafirmó su compromiso en la defensa de la universidad pública y el sistema científico nacional, y señaló: "Nuestra universidad merece estar mejor, puede estarlo y lo tenemos que construir. Quienes se sumen, saben que se están involucrando en un proyecto que tiene historia, que crece y que va a trascender la coyuntura electoral”.

Por su parte, Álvarez subrayó: “Somos una fórmula que expresa una construcción colectiva, de todos los cuerpos y generada desde dentro de la Universidad. Queremos trabajar con todas las unidades académicas, y poder defender, apoyar y desarrollar al sistema científico y tecnológico nacional”.

A su vez, ambos remarcaron la importancia de construir una universidad pública con más democracia, inclusión y compromiso con la sociedad, defendiendo el rol de la UNMdP como motor del desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la región. El lanzamiento de la fórmula tuvo lugar en la Plaza de la Memoria del Complejo, un espacio cargado de simbolismo para la comunidad universitaria y que reafirma el compromiso de la agrupación con la defensa de los derechos humanos, la educación pública y la soberanía nacional.

Por su lado, Andriotti Romanin (Mar del Plata, 1976) es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales (UNGS/IDES). Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Humanidades (UNMdP) e investigador independiente del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS), al mismo tiempo que es profesor en la carrera de Sociología y director del Grupo de Investigación en Violencia, Justicia y Derechos Humanosa.

Asimismo, ha impulsado numerosos proyectos nacionales e internacionales y ha publicado libros y artículos sobre sociología política, memoria y justicia en la Argentina contemporánea, y también fue secretario general y adjunto de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), y en 2017 compitió como candidato a rector de la UNMdP.

En tanto, Vera Alejandra Álvarez (1976) es ingeniera en Materiales y doctora en Ciencia de Materiales por la UNMdP. Premio Konex de Platino 2023, es investigadora superior del CONICET y profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la UNMdP. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) y la delegación local del CONICET. Referente en el campo de los materiales biodegradables y la nanotecnología, cuenta con más de 210 publicaciones internacionales, 7 patentes y una extensa trayectoria en vinculación tecnológica.

A su vez, fue secretaria de Vinculación y Transferencia de Tecnología de la UNMdP y presidenta de la Fundación Argentina de

Nanotecnología, además de recibir numerosos premios nacionales e internacionales por su labor científica y de innovación.

Con esta presentación, Soberanía Universitaria se posiciona en la disputa por la administración universitaria con un proyecto que busca fortalecer la gestión académica, la investigación, la extensión y el vínculo con la comunidad.