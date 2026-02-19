A las 8:15, vecinos de distintos barrios comenzaron a comunicarse con los teléfonos de emergencia tras percibir movimientos inusuales en viviendas y edificios.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, informó que la situación generó numerosas consultas al 103 y obligó a activar el protocolo de verificación con organismos especializados.

“No hay antecedentes en la ciudad de Mar del Plata de este tipo de movimientos”, afirmó el funcionario.

Según la información oficial, el fenómeno se produjo a 151 kilómetros al sur de la ciudad, mar adentro, en el Mar Argentino. El evento alcanzó una magnitud de 4,7.

Desde el primer momento, el Municipio intercambió datos con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Servicio Geográfico y la red de sismografía de Estados Unidos. Minutos después llegó la confirmación oficial sobre el origen y la intensidad del movimiento.

Gonçalves explicó que no se registraron daños ni personas afectadas. “No trajo aparejada ninguna eventualidad hacia las personas ni hacia los bienes”, precisó.

El funcionario señaló que, si bien no existe riesgo inmediato, se mantienen contactos permanentes con organismos nacionales e internacionales ante la posibilidad de réplicas.

“Estamos en contacto con todos estos organismos para poder prever estas cuestiones, cuestiones que no estamos acostumbrados”, indicó.

La secretaría de seguridad continuará monitoreando la situación y difundirá información oficial en caso de novedades.