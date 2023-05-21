En Mar del Plata se registran a diario accidentes de tránsito. Si bien hubo reducción de siniestros protagonizados por conductores alcoholizados, los incidentes no cesan.

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Este domingo informaron fuentes policiales que un siniestro vial se produjo en la Avenida Independencia y 25 de Mayo entre un motovehículo Yamaha conducido por una mujer de 27 años y un peatón de 70 años de edad.

Personal policial de la Comisaría 1ra se acercó al lugar, y del mismo modo los médicos del SAME, quienes asistieron y trasladaron al hombre al Hospital Español para ser evaluado.

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Inspectores de tránsito le realizaron el test de alcoholemia la conductora de la moto con resultado negativo, pero por falta de licencia habilitante el rodado quedó secuestrado en el playón municipal.

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Desde la Ufi nro. 11, el Dr. Pablo Cistoldi ordenó el inicio de actuaciones en el marco de la carátula Lesiones culposas.

En tanto, personal del Comando de Patrullas se hizo presente ante un llamado al 911, en la Avenida De Los Trabajadores y Nápoles, donde se encontraba volcado un automóvil Volkwagen Suran y en el interior su propietario, un hombre de 48 años de edad.

Presente la Unidad de Rescate y un móvil del Cuartel de Bomberos Puerto junto a los médicos del SAME, pusieron a resguardo al conductor y lo trasladaron al HIGA, lúcido y consciente, manifestando dolor en el pecho.