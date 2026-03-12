Sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno y amenazan con nuevas protestas
Tras una reunión con funcionarios nacionales, los gremios del sector consideraron insuficiente la oferta y advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si no hay avances en la negociación.
Los principales sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y advirtieron que podrían convocar nuevas medidas de fuerza si no se mejora la oferta.
La decisión se conoció luego de una reunión entre representantes del sector educativo y funcionarios, en medio del conflicto que atraviesa el inicio del ciclo lectivo. Los gremios consideraron que la propuesta oficial no responde a los reclamos de recomposición salarial que vienen planteando desde hace semanas.
Desde las organizaciones sindicales señalaron que los salarios docentes atraviesan uno de los niveles más bajos de las últimas décadas y remarcaron la necesidad de abrir una negociación más amplia para actualizar los sueldos frente a la inflación.
Además, advirtieron que, si no hay avances en las próximas reuniones, podrían convocar paros u otras medidas de protesta en todo el país, lo que podría volver a afectar el normal desarrollo de las clases.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios docentes se da en el marco de una discusión más amplia sobre el financiamiento educativo y la responsabilidad de las provincias en la negociación salarial del sector.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión