Los principales sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y advirtieron que podrían convocar nuevas medidas de fuerza si no se mejora la oferta.

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La decisión se conoció luego de una reunión entre representantes del sector educativo y funcionarios, en medio del conflicto que atraviesa el inicio del ciclo lectivo. Los gremios consideraron que la propuesta oficial no responde a los reclamos de recomposición salarial que vienen planteando desde hace semanas.

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Desde las organizaciones sindicales señalaron que los salarios docentes atraviesan uno de los niveles más bajos de las últimas décadas y remarcaron la necesidad de abrir una negociación más amplia para actualizar los sueldos frente a la inflación.

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Además, advirtieron que, si no hay avances en las próximas reuniones, podrían convocar paros u otras medidas de protesta en todo el país, lo que podría volver a afectar el normal desarrollo de las clases.

El conflicto entre el Gobierno y los gremios docentes se da en el marco de una discusión más amplia sobre el financiamiento educativo y la responsabilidad de las provincias en la negociación salarial del sector.

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