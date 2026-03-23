La CONADU convocó a un paro nacional que se replicará en todo el país en reclamo por una recomposición salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En ese marco, desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense detallaron cómo se implementará la medida en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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La secretaria general del gremio local, Abigail Araujo, explicó: “Se trata de un esquema de paros progresivos, que alterna semanas sin actividad con otras con clases, con el objetivo de mantener el contacto y la articulación con el resto de los sectores de la comunión universitaria que nos permita fortalecer la lucha por la recomposición salarial y la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario.”

En ese sentido, esta semana no habrá paro, aunque aclararon que “no será una semana normal”. Las actividades estarán atravesadas por la participación en la movilización del 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado, y por distintas acciones vinculadas tanto a esa fecha como al conflicto universitario, que, según denuncian, se mantiene por el incumplimiento del financiamiento por parte del Gobierno nacional.

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La siguiente medida de fuerza se llevará adelante los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril, con un paro total de actividades. Además, durante abril se impulsará en todo el país la instalación de una “carpa universitaria”, que funcionará en distintas casas de estudio con actividades académicas, científicas, culturales y de divulgación.

El objetivo de estas acciones es visibilizar la continuidad del conflicto, que , según indicaron, arrastra un faltante del 35% del presupuesto desde noviembre de 2023. En ese marco, también adelantaron que se trabaja en la organización de una cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 23 de abril.

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