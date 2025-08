El Seleccionado argentino masculino tiene agenda confirmada para la preparación rumbo a la AmeriCup 2025, que se disputará del 22 al 31 de agosto en Nicaragua. Con el objetivo del cuerpo técnico encabezado por Pablo Prigioni de afianzar al equipo y dar rodaje a una nueva camada de jugadores, el Departamento de Selecciones Nacionales diagramó una serie de 10 partidos amistosos internacionales en tres países. Todos los amistosos podrán verse en vivo y en directo por Básquet Pass (www.basquetpass.tv).

La gira comenzará en Madrid, donde el equipo con 20 jugadores a disposición se concentrará desde fines de julio. Allí disputará seis partidos para luego, el 14 de agosto viajará a Bologna para enfrentar a Italia, en otro duelo de alto nivel competitivo. Finalmente, participará de un cuadrangular internacional en Panamá entre el 17 y el 19 de agosto, ante tres rivales que también participarán de la AmeriCup.

Esta gira permitirá continuar con el proceso de renovación progresiva del plantel, pensando también en las ventanas FIBA que comienzan en noviembre rumbo a la Copa del Mundo 2027.

En charla con Prensa CAB semanas atrás, Prigioni destacó: “El formato de ventanas, y la posibilidad de que los jugadores de Euroliga no puedan estar en noviembre, nos obliga a acelerar la aclimatación de algunos jugadores con pocas participaciones en la selección. Por eso, planteamos la AmeriCup como una oportunidad para que vaya un equipo más joven, y al mismo tiempo dar descanso a jugadores como Facu Campazzo, que vienen con muchas competencias seguidas. Si los de Euroliga no pueden estar en noviembre, este grupo que juegue la AmeriCup será la base de esa primera ventana. Quizás se sumen veteranos que no están en Euroliga, como Brussino, Vaulet, Garino, Delía u otros”.

Y agregó: “La Confederación está haciendo un esfuerzo grande para lograr esto, y hay que destacarlo: es una apuesta importante por este momento del equipo. Es una preparación muy completa, con muchos partidos que servirán para que todos tengan minutos, entrenen diferentes situaciones y lleguen en buena forma. Ganamos la última AmeriCup y vamos con la mentalidad de competir por el título”.

Amistosos confirmados – Camino a la AmeriCup

- 28 de julio | vs Angola – Madrid, España

- 1º de agosto | vs Angola – Madrid, España

- 3 de agosto | vs Sudán del Sur – Madrid, España

- 5 de agosto | vs Costa de Marfil – Madrid, España

- 7 de agosto | vs Sudán del Sur – Madrid, España

- 10 de agosto | vs Portugal – Madrid, España

- 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

- 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

- 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

- 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

JUGADORES CONVOCADOS

Aaliya, Lee - Instituto de Córdoba, Argentina

Bocca, Juan - Obradoiro, España

Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

Campazzo, Facundo - Real Madrid, España

Caffaro, Francisco - Básquet Girona, España (Último club)

Chapero, Tomás - Obras Basket, Argentina (Último club)

Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

Deck, Gabriel - Real Madrid, España

Fernández, Juan - Básquet Girona, España

Giovannetti, Lucas - Estudiantes, España

Kropp, Tyler - Universidad de Northwestern, Estados Unidos

Laprovittola, Nicolás - Barcelona, España

Lugarini, Bautista - Instituto, Argentina

Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

Negrete, Alex - Instituto, Argentina

Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

Vaulet, Juan Pablo - Palencia, España (Último club)

Vildoza, José - Boca Juniors, Argentina