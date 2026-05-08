Sin fútbol el fin de semana: suspendieron toda la actividad por el mal clima
La Liga Marplatense de Fútbol informó la suspensión total de las jornadas programadas para este sábado 9 y domingo 10 de mayo debido a las complicaciones climáticas que afectan a la ciudad.
La medida alcanza a los torneos de División Superior, Quinta y Sexta División, además del fútbol femenino y el fútbol infantil.
Según comunicaron oficialmente, la decisión se tomó por el mal estado de los campos de juego a raíz de la ciclogénesis que impacta en Mar del Plata y los pronósticos adversos previstos para el fin de semana.
De esta manera, no habrá actividad oficial durante ambas jornadas y se aguardará una mejora en las condiciones climáticas para la reprogramación de los encuentros.
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