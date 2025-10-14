Con un marco multitudinario y un clima festivo, este lunes se realizó en la zona de playa Las Toscas el acto inaugural de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que marcan un nuevo récord de participación con más de 26.000 representantes de toda la Provincia de Buenos Aires.

Entre los presentes se encontraban el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, quienes participaron de la entrega de reconocimientos a deportistas de alto rendimiento como la local, Dolores Carregal (gimnasia artística).

Durante la inauguración se entonaron las estrofas del himno argentino, interpretado por Milena Salamanca, quien celebró el espíritu de encuentro y diversidad de los Juegos.

El evento, que duró aproximadamente 30 minutos, se diferenció de otras inauguraciones por su tono sencillo y participativo: no hubo discursos de autoridades, y el protagonismo fue de las delegaciones que llegaron desde distintos puntos de la provincia para competir en más de 100 disciplinas.

En el caso de General Pueyrredon, la delegación local está compuesta por 549 competidores, cifra que supera ampliamente a la del año pasado (411) y que refleja el crecimiento sostenido del certamen tanto en su faz deportiva como cultural.

El cronograma completo de actividades y sedes puede consultarse en el sitio oficial: mardelplata.gob.ar/finalesba2025.