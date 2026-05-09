El conflicto en el transporte público de Mar del Plata continúa sin resolución y este sábado la ciudad seguirá sin servicio de colectivos. A pesar de que las empresas se comprometieron a completar el pago de los salarios reclamados por los choferes, desde la Unión Tranviarios Automotor ratificaron que la medida de fuerza se mantendrá hasta el lunes.

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La interrupción del servicio comenzó tras la falta de acreditación total de los haberes correspondientes a los trabajadores del sector. Durante las últimas horas, empresarios del transporte informaron que avanzarán con el depósito del dinero adeudado, pero el gremio consideró insuficiente el anuncio y decidió sostener el paro por tiempo indeterminado al menos hasta el inicio de la próxima semana.

La situación generó importantes complicaciones para miles de usuarios en medio del fuerte temporal que afecta a la ciudad y gran parte de la Costa Atlántica. Muchos vecinos debieron movilizarse a pie o recurrir a medios alternativos para trasladarse en una jornada marcada por lluvias, ráfagas intensas y bajas temperaturas.

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Desde la UTA señalaron que aguardarán la acreditación completa de los pagos y nuevas definiciones en las negociaciones con las empresas antes de levantar la medida. Mientras tanto, el servicio urbano permanecerá paralizado y no se descartan nuevas reuniones durante las próximas horas para intentar destrabar el conflicto.

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