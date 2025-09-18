La Municipalidad, a través de las áreas de Defensa Civil y Tránsito, llevó a cabo este jueves un ejercicio de evacuación controlada en el edificio de Tribunales. La actividad contó con la participación de Bomberos de la Provincia, el Ministerio de Justicia de la Provincia y personal policial, con el objetivo de fortalecer los protocolos de emergencia.

Ads

El operativo consistió en la evacuación controlada de los nueve pisos del edificio, con aviso previo a todos los involucrados, para evaluar los procedimientos de emergencia y la estructura edilicia. Además, se realizó un descenso controlado desde la parte superior del inmueble para verificar las condiciones de seguridad de la construcción.

El director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó la importancia del simulacro: “Estas prácticas permiten aprender de situaciones reales y perfeccionar los protocolos de actuación, trabajando en conjunto con todos los organismos que deben intervenir”. La actividad se diseñó con un enfoque técnico y de capacitación, por lo que no involucró al público habitual ni a personas detenidas.

Ads

Puede interesarte

El ejercicio permitió evaluar aspectos relacionados con la seguridad edilicia, identificar posibles errores, medir tiempos de respuesta y optimizar los protocolos de evacuación. Con un tiempo total de 5 minutos y 41 segundos, el operativo involucró a unas 300 personas distribuidas en el edificio, lo que representó un desafío significativo por su complejidad.

“Este fue el puntapié para seguir perfeccionándonos. El trabajo en conjunto fue impecable. Ahora haremos un balance entre todos los organismos para aprender de la experiencia y seguir mejorando”, concluyó Rodríguez. La iniciativa refuerza el compromiso de las autoridades con la seguridad y la preparación ante emergencias en edificios públicos.

Ads