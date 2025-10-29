Los Gladiadores, el combinado nacional, empezará su periplo por el torneo que se desarrolla en Buenos Aires a partir de este miércoles. Y en la renovada nómina del equipo que conduce Rodolfo Jung aparece el arquero marplatense, Simón Viera.

Ads

El arquero formado en el Club Once Unidos será el primer marplatense en jugar con la Selección Mayor de Argentina. Es parte de un recambio generacional que incorporó jóvenes talentos, otorgándoles la chance de mostrar sus habilidades y capacidad para adaptarse al roce internacional.

Argentina jugará esta noche 21.30 contra México en La Casa del Handball Argentino. La segunda jornada pondrá enfrente a Brasil midiéndose con el seleccionado, y el viernes los locales cerrarán su participación chocando con su par de Chile.

Ads

Puede interesarte

Ads