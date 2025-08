Simón Viera, arquero de Once Unidos, será uno de los representantes argentinos en el Mundial Juvenil de Handball que se disputará en Egipto. En la antesala del viaje, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre su convocatoria, el trabajo previo con la selección y los desafíos que se vienen en su carrera.

“Venimos trabajando con el equipo hace seis meses y esta última semana fue intensa”, relató sobre los momentos previos a la confirmación de la lista. “Sabíamos que estaba la posibilidad de ir, así que entrené con todo para ver si podíamos viajar”, agregó, evidenciando la expectativa que se vivía en el grupo.

Argentina integrará un grupo difícil en la fase inicial del Mundial: “Nos tocó un grupo complicado. Obviamente que el primer objetivo es pasar de ronda y, si no, hacer un buen papel en la Copa Presidente”, explicó Viera, en referencia al certamen paralelo que disputan los equipos que no avanzan a la siguiente instancia.

Respecto a los rivales de turno —Noruega, Francia y México—, el arquero marplatense indicó: “Los europeos siempre son rivales muy físicos, muy duros y que también tienen mucho trabajo encima. Sabemos que los partidos son de 60 minutos y hay que jugar”.

La convocatoria al seleccionado nacional no fue producto del azar. Desde hace tiempo, Viera está involucrado en el proceso formativo del equipo juvenil argentino: “Me enorgullece un montón estar entre los mejores jugadores del país. Y siendo de Mar del Plata, representar a mi ciudad me alegra mucho”.

Ser jugador de elite desde el interior tiene su propio esfuerzo: “Sabía que tenía que hacer un buen papel en los torneos nacionales y argentinos para que me puedan ver y después, obviamente, viajar un montón. Es un esfuerzo que lo vale por vestir la camiseta”.

La rutina del arquero fue exigente durante el año: “Desde febrero que me vine una semana y después estuve viniendo una semana por mes más o menos. Ahora, esta última vez, estuve casi todo el mes acá”, dijo sobre las concentraciones en Buenos Aires. En este tramo final, el trabajo se intensificó: “Entrenando todos los días, doble turno con amistosos y el domingo ya viajamos para allá”.

Pensando en lo que viene, el arquero de Once Unidos ya tomó una decisión: “El año que viene me voy a venir a vivir a Buenos Aires para jugar en un mejor nivel. Y si surgen posibilidades más afuera, obviamente ir”.

Sobre su puesto y las oportunidades que se abren, Viera apuntó: “Obviamente la posibilidad de irme afuera está, depende también del Mundial que haga y cómo me vaya, pero principalmente ir acá a Buenos Aires a vivir y a jugar”.

En cuanto a su rol dentro del plantel nacional, contó: “Los últimos años tuve bastantes minutos con la camiseta, pero siempre con una competencia sana y muy buena amistad con mis compañeros”. Además, valoró el grupo humano y el potencial de esta camada: “Yo creo que tiene futuro. El año pasado no se nos dio salir campeones en el torneo Sur-Centro, pero creo que en una camada más que sería la junior, la posibilidad está”.

Simón Viera llevará el nombre de Mar del Plata a Egipto como uno de los tres arqueros del seleccionado juvenil, con la ilusión intacta de representar al país, sumar experiencia internacional y dar un nuevo paso en su prometedora carrera.