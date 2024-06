Después de la reunión de este miércoles en el Concejo Deliberante para escuchar a trabajadores y empresarios del sector pesquero y hacerle frente a los cambios en la Ley de Pesca, el secretario gremial del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Julio Ramírez, aseguró que la situación es "nefasta" y que los dejaría "sin trabajo".

"Tenemos que hablar con el gobernador, junto al intendente a la cabeza, y todas las fuerzas que se formaron, donde hay empresarios, sindicalistas y trabajadores, para detener esto. La Ley federal de pesca se puede retocar, pero no regalar el mar a cualquier postor. Es increíble, no entendemos. Además, no se le consultó nadie", remarcó en comunicación con "Primera Tarde" de Mitre (FM 103.7).

Entonces, señaló que lo que buscarán en la reunión con Axel Kicillof es frenar el cambio porque de suceder los dejaría "sin trabajo", según indicó Ramírez. Al mismo tiempo, explicó: "Ahora hay cupos que son asignados y cada 20 años se vuelven replantear, pero no se pueden rematar. Hay empresas con 1200 empleados, plantas y fileteros; es una cadena. Por cada marinero que se embarca, trabajan otros diez en tierra".

Por otra parte, el dirigente añadió que "subieron un 15% las retenciones" y entendió que el Gobierno tomó "medidas ilógicas". En esa misma línea, manifestó: "Esto es nefasto, y esa palabra la usó hoy un empresario. Cobramos por productividad y si nos quedamos sin recursos, de qué vamos a vivir. Estamos todos juntos y vamos a pelear para que no se remate el recurso argentino".

"Y quieren liberar la milla 201. O sea, que no van a tener problema en cruzar la milla 200 y pescar en nuestras plataformas. Encima, esos barcos podrán descargar en cualquier lado", subrayó el secretario gremial.

En tanto al móvil de este cambio, dijo que "es recaudar" porque "si le sacas el cupo a una empresa argentina y lo pones en licitación, cómo compiten con los chinos o españoles". Por último, expresó: "Tenemos una veda del 60% del mar argentino y así se recuperó el recurso, pero con esta medida lo quieren liberar. Es decir, se lo lleva el que paga más, sin importar lo que hagan después. Hace daño por todos lados, no exagero".

