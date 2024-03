El gremio de marineros que conduce Pablo Trueba, SIMAPE llegó a un acuerdo con las cámaras empresarias sobre un aumento del 60% para los meses de enero y febrero, alcanzando un interanual de un 205%.

Tras una reunión mantenida entre el Secretario General del gremio y las autoridades de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y la Cámara de la Industria Pesquera, se acordó un incremento salarial por los meses de enero y febrero.

Sobre esto, el secretario general de Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba dialogó con El Marplatense y expresó: "No se si estamos contentos pero si satisfechos, primero por la preocupación por la Ley Ómnibus y todo lo que acarreaba la pesca. Nos pusimos con la paritaria 2023 y como no hay descanso en esto, ya la próxima semana tenemos que charlar las del 2024.

"Para el interanual de la 2023 se consiguió un 205%, desde el primero de marzo hasta el 28 de febrero de este año. Lo nuestro, el año convencional es en esas fechas. Eso fue en pesos pero nuestros convenios están dolarizados en la parte de producción", sumó desde SIMAPE.

Y agregó: "Esto arrancó con un 145% para el primer semestre. De marzo a septiembre, un 55%. De septiembre a febrero, un 90% más. A ese último valor, con una cláusula gatillo en diciembre que se hablaba de en caso de que hubiese mayor inflación, lo que sucedió, se le agregó un 30% más en enero y un 30% en febrero".

"No solamente pudimos ajustar la parte pesificada del acuerdo sino que la dolarizada de mantuvo en el valor del dólar agro o exportación. Es importante aclarar que nosotros ya veníamos hablando sobre la cuestión salarial en simultáneo al tratamiento de la Ley Ómnibus, saliese o no", afirmó el referente.

"Si bien salió todo favorable, podríamos no haber tenido un arreglo salarial y ver quién continuaba con las licencias de pesca porque era un problema. O el tema político y lo salarial no. Por suerte se acomodaron las dos cosas pero aún así hay que estar atento porque dentro de unos meses, como no hubo tratamiento de la Ley, pueden enviar al Congreso un proyecto con algún otro tema o implementar a través del Consejo", siguió.

"Nosotros amoldamos los valores de las paritarias con la inflación. Para este año lo que pensamos es que habría que actualizar los convenios colectivos de trabajo porque ya tienen 14 años, más que hacer una paritaria para modificar algunos valores. Los tipos de trabajos son otros, y por eso pensamos eso", concluyó Trueba.