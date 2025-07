La escandalosa sesión del Concejo Deliberante de este miércoles, que terminó con agresiones hacia el concejal de Vamos Juntos, Julián Bussetti, quien cruzó a sectores del kirchnerismo que buscaban dejar una posición sobre la condena a la ex presidente Cristina Fernández, trascendió las fronteras de la ciudad y fue replicada en medios de comunicación de todo el país. Tras la tensión generada, desde ambos sectores elevan la discusión, entre referentes de Unión por la Patria que acusan al edil oficialista de “llorón” y el propio concejal que los acusa de indignarse “con una remera, pero no con el choreo”.

Bussetti, el protagonista del escándalo, bajó al reciento con una remera y una taza donde hacía mención hacia el fallo judicial que condenó a Cristina. Eso fue tomado como una provocación y comenzaron los insultos de la barra que se había congregado en el Deliberante, que terminó con huevazos y hasta un botellazo. “Les puede gustar o no una remera, pero estamos en democracia. Provocar es lo que hicieron conmigo. Que es ir al Concejo ya con carteles, de forma premeditada, con huevos”, se defendió.

“Si una remera los provoca y escandaliza, ojalá hubieran tenido el mismo nivel de indignación cuando lo vieron a José López revoleando los bolsos con guita. Se indignan con una remera de un concejal y no se indignan después de dos años de choreo. Capaz tenga una forma más vehemente de hablar y de expresarme, pero siempre con respeto. La remera era del fallo de la Corte Suprema. No es que estaba diciendo algo nuevo. Ni más ni menos”, agregó el concejal en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre.

Sobre las formas que toma el debate en el orden legislativo, para Bussetti “hay una nueva forma que ha venido a la Argentina a través de las redes sociales”. Sin embargo, destacó que habló porque “escuché muchas cosas con las que no estaba de acuerdo. Ellos propusieron hablar de Cristina, y yo di mi opinión”.

El legislador de Vamos Juntos acusó al kirchnerismo de llevar gente: “Fogonearon eso, fogonearon los huevazos, y carteles que habían impreso expresamente con mi cara. Fueron a buscar el quilombo. Y si les molesta alguna frase mía o una remera, a mí me molestaron desde muchos años los casos de corrupción y choreo”.

Por otra parte, Bussetti aseguró le “preocupa” el tema de la seguridad en el recinto: “Yo estoy hablando y me separa una maderita de la gente que está insultando y provocando”. Tras señalar que “me robaron las cosas que tenía arriba del escritorio, alguien de la barra”, el concejal afirmó que “ya lo he planteado en otras sesiones o circunstancias parecidas, no se puede sesionar así”.

El oficialista concluyó reconociendo que “puede haber puntos diferentes, diferentes miradas”, pero “lo que no vas a encontrar una foto mía levantándome y yendo a la banca de otro concejal, amenazarlo, mandando público y gente fogoneando y que llegue a la violencia física, que es lo que están buscando. Hay una diferencia sustancial y la gente lo tiene que saber: ellos son violentos y lo demuestran constantemente y siempre que pueden”.

En el sentido contrario se expresó la concejal de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, quien calificó de llorón a Bussetti. “Los verdaderos problemas son los de la gente. Los problemas de los dirigentes son en otra escala, donde creo que a veces hay que victimizarse un poquito menos y saber que hay cosas que pasan, que por ahí no están tan bien, pero tampoco es tan grave. A mí el estilo de político llorón no es el que me gusta”, sentenció.

Para la legisladora peronista, todo tiene que ver con la dinámica del Concejo: “Cuando presenté el proyecto para la prohibición del uso de celulares en las escuelas primarias y busqué el acuerdo y el diálogo, y de hecho salió por unanimidad, hice los cambios necesarios para que todos estuviesen de acuerdo. Hay proyectos que son de diálogo, de consenso, de buscar acuerdos, y otros que tienen que ver con posiciones políticas. Cuando llevo el tema de Cristina no busco que nos pongamos de acuerdo. Pero cuando bajás con una remera de una sentencia, con todo el derecho del mundo, y bajás con una taza, tomaste una decisión”.

Para Cuesta es lógica la reacción que generó la actitud de Bussetti. Y ejemplificó que “cuando decido hacer una cuestión previa de Cristina y hablar de su inocencia, yo también sé lo que puedo generar. Que otro me conteste, que otro me diga ‘Cristina chorra’, que otro me diga otra cosa. Y estoy dispuesta a hacerlo, si no, no hago la cuestión previa. Yo estuve sentada en mi banca, fui respetuosa cuando hablé, no le falté el respeto a nadie, no grité, ni insulté, dije mi verdad relativa. Pero había una barra. Y Busetti la provocó”.

Además, la representante de Unión por la Patria recordó lo que ocurrió semanas atrás cuando se votó la aprobación o no de un proyecto de edificación de una torre de 35 pisos, con la presencia en el reciento de representantes de un gremio. “Yo me senté ahí, voté en contra, di los argumentos que tenía que dar y no me quejé de que alguien estaba gritando e hice de eso un show. Yo lo que digo es, él tomó la decisión de mandar imprimir la remera, la tacita, todo, de decirte mandril, cuca, chorro. ¿Y qué piensa que genera con eso?”, esgrimió.

Por último, cuestionó además que Bussetti haya leído su discurso, algo que está prohibido por reglamento. “Se supone que sos concejal, debías poder argumentar, dar tus razones. Se supone que lo que tenés que decir sos vos. Pero sacando eso, él tomó una decisión. Y está bien que la haya tomado. A mí lo que no me gusta es cuando después hacen los distraídos de la decisión que toman”.