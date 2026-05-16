El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó la ausencia de autoridades del Municipio de General Pueyrredon en una reunión convocada este viernes en La Plata para avanzar en el traspaso del complejo turístico Punta Mogotes a la órbita municipal.

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El encuentro estaba previsto como la primera instancia formal de trabajo conjunto entre ambas administraciones para definir aspectos estructurales y operativos del proceso. Sin embargo, el Ejecutivo local decidió no presentarse, lo que generó malestar en el ámbito provincial.

La convocatoria tenía como antecedente el anuncio realizado días atrás por el gobernador Axel Kicillof, quien planteó la necesidad de avanzar en un traspaso “ordenado” y con participación del municipio.

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Desde la Provincia señalaron que el proceso busca garantizar una transición planificada, teniendo en cuenta que los contratos de concesión vigentes vencen entre junio y septiembre, en un contexto que exige definiciones sobre el futuro del complejo.

En ese marco, se indicó que la transferencia final se concretaría una vez finalizadas las obras necesarias para su puesta en valor. El objetivo, según se indicó a través de un comunicado del Ministerio de Producción, es asegurar que las inversiones impacten directamente en mejoras para el sector turístico y para los usuarios locales.

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Como parte de ese proceso, el Gobierno provincial impulsó -junto a la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos- un concurso de ideas para la renovación integral del predio, cuyos premios fueron entregados días atrás.

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El próximo paso previsto es el llamado a licitación pública para ejecutar las obras, instancia en la que la Provincia consideró “indispensable” la participación del Municipio para garantizar transparencia y consenso.

Desde el Ejecutivo bonaerense advirtieron que la ausencia del gobierno local podría generar demoras en el proceso. “Elegir la vía judicial no es más que un recurso para confrontar, desligarse de responsabilidades e impedir soluciones en los plazos necesarios”, señalaron.

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La Provincia reiteró por último su compromiso de garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo, brindar certeza a los concesionarios y asegurar una transición ordenada de cara a la próxima temporada, al tiempo que volvió a convocar al Municipio a integrarse a las instancias de trabajo.