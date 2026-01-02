A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al Ejecutivo local que lleve adelante la limpieza de los microbasurales a cielo abierto ubicados en Belgrano entre 14 de julio y 20 de Septiembre, así como en Belgrano entre Jujuy y Salta.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada K indicaron que “vecinos de la zona del centro urbano han manifestado su preocupación por la presencia de microbasurales a cielo abierto en los sectores mencionados”.

Y remarcaron que “Belgrano es una arteria altamente transitada de manera diaria por numerosos vecinos de nuestra ciudad. La zona cuenta con una importante actividad comercial y de servicios tales como locales de distintos rubros, consultorios médicos y oficinas, lo que genera una circulación constante de personas en diversos horarios”.

“Dichos sectores no solo son transitados por vecinos del barrio, sino también por habitantes de distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata, así como por cientos de turistas que la visitan durante todo el año, especialmente en periodos vacacionales”, se resaltó.

Además, se puntualizó que “la acumulación de residuos en la vía pública y la formación de microbasurales en distintos puntos de nuestra ciudad representa un riesgo para la salud de la comunidad, provocando un impacto negativo en el ambiente urbano”.

“Los microbasurales constituyen puntos de acumulación ilegal e improvisada de residuos en zonas urbanas. Los mismos se generan progresivamente a partir del descarte de escombros, restos de poda y objetos descartados como electrodomésticos en desuso, prendas de vestir y bolsas de residuos domiciliarios, entre otros elementos de descarte”, afirmaron desde la oposición.

“La acumulación de residuos puede favorecer la proliferación de plagas, generar focos de contaminación y afectar la calidad de vida de los vecinos. Si bien la problemática requiere del compromiso y la concientización de la comunidad, es responsabilidad del Estado municipal garantizar la limpieza y mantenimiento del espacio público”, concluye el texto.