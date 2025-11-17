En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Próstata, la Secretaría de Salud de la Municipalidad sigue adelante con su campaña de concientización que se extenderá hasta el próximo miércoles en el laboratorio del CEMA (Pehuajó 250), de 08:30 a 10:30.

Pueden participar de esta campaña mayores de 45 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata y mayores de 50 años como parte del control preventivo anual.

Mientras tanto, desde el Servicio de Laboratorio Municipal se solicita cumplir con requisitos como la abstinencia sexual durante los tres días previos; no haber recibido manipulación prostática (tacto rectal, masaje) en los últimos siete días; evitar ejercicio físico intenso el día anterior; no consumir alcohol antes del estudio. Y en caso de infección o fiebre, esperar a que el cuadro se resuelva.

“La detección precoz del cáncer de próstata es muy importante ya que es una patología altamente tratable”, explicó Carina Conde, directora del CEMA: “Es recomendable que las personas se realicen los controles tanto con el PSA como visitando al urólogo al menos una vez al año a partir de los 50”.

Quienes necesiten un turno para la especialidad de urología pueden acercarse a su Centro de Salud (CAPS), donde el profesional realizará la orden de derivación al servicio correspondiente del CEMA. Luego, desde el CAPS se comunicarán para informar el día y horario asignado.

