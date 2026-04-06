Vecinos y comerciantes pertenecientes al barrio Ex Terminal se manifestaron esta tarde para reclamar medidas urgentes ante la creciente inseguridad que viven a diario, y aún se encuentran reunidos en el lugar esperando respuestas.

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Mediante colchones y bolsas de residuos que utilizaron para cortar el tránsito parcialmente, se encuentran agrupadas alrededor de 40 personas que buscan visibilizar la problemática que atraviesa el vecindario.

El reclamo se dio tras una serie de hechos delictivos que generaron alarma en la zona y motivaron la movilización, donde los frentistas exigen mayor presencia policial y acciones concretas para garantizar la seguridad. Según indicaron, los episodios de robos y situaciones de violencia se repiten, manteniendo un clima de tensión entre quienes viven y trabajan en el sector.

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Además, volvieron a señalar problemáticas vinculadas, como la presencia de personas en situación de calle y el consumo de sustancias en la vía pública, factores que, según remarcaron, afectan la convivencia diaria.

Los vecinos no descartaron continuar con las protestas en los próximos días si no obtienen respuestas y remarcaron la necesidad de intervenciones sostenidas que permitan recuperar la tranquilidad en el barrio.

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