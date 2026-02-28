La carrera se dicta en el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación. Hasta el 13 de marzo continúa abierta la inscripción para el ciclo 2026 de la Carrera de Guardavidas que se dicta en el

Quienes estén interesados en formarse como guardavidas deberán presentarse de manera personal en la Pista de Atletismo “Justo E. Román”, dentro del Parque de los Deportes, de lunes a viernes de 18.30 a 20.30.

La carrera comenzará en abril de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027, con modalidad teórico-práctica. Las clases se desarrollarán en el Instituto, en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla”, en la pista de atletismo y también en distintas playas del distrito.

El valor de la inscripción es de $25.400, lo que habilita a rendir el examen de ingreso. Una vez aprobado, la cuota mensual será de $67.800.

Para acceder a la carrera, los aspirantes deberán superar pruebas físicas exigentes: correr 2.400 metros en menos de 12 minutos y, en natación, completar 200 metros estilo crol y 200 metros pecho sin pausa, además de 100 metros en menos de 1 minuto 30 segundos.

Entre los requisitos se solicita tener 18 años cumplidos al 30 de junio del año de ingreso, presentar DNI, título secundario o constancia en trámite, dos fotos carnet 4x4 fondo celeste, certificado médico de apto físico para actividad de alto rendimiento, estudios complementarios y la planilla de ingreso completa junto con el pago de la inscripción.

Para más información, se puede llamar al 481-6848 (interno 4) de 18.30 a 21.30 o escribir a [email protected].