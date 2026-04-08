El Maratón de Mar del Plata 2026 se correrá el próximo 19 de abril y todavía hay cupos disponibles para participar en cualquiera de sus tres distancias: 42K, 21K y 10K.

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La largada está prevista para las 7 desde Playa Grande, sobre la calle Guardavidas Guillermo Volpe, en una nueva edición de una de las competencias más tradicionales del calendario atlético nacional.

Como ocurre cada año, tanto el Maratón como el Medio Maratón generan expectativas no solo en el plano deportivo, sino también en la actividad turística y comercial de la ciudad, por la llegada de corredores y visitantes.

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Para los atletas, la prueba representa además una oportunidad de afrontar un circuito exigente, poner a prueba sus límites y recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de la costa marplatense en una carrera ya consolidada como un clásico del país.

En esta edición, los participantes pueden elegir distintas opciones al momento de adquirir su inscripción, entre ellas Acceso Preferencial, VIP Pass con retiro en carrera, Protección de Compra, Preventa Fotorun o Retiro de Kit en carrera.

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Quienes deseen anotarse u obtener más información pueden hacerlo a través del sitio oficial de New Balance.