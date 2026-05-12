La Municipalidad de General Pueyrredon informó que continúa abierta la inscripción para participar de la 25° edición del Encuentro Anual de Expresiones Artísticas, una propuesta organizada por la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Personas Mayores.

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La convocatoria estará disponible hasta el viernes 15 de mayo y está destinada a quienes deseen presentar espectáculos musicales, de danza, teatro u otras expresiones artísticas.

El encuentro se realizará el domingo 7 de junio en la Sala Payró del Centro Provincial de las Artes – Complejo Auditorium, con entrada libre y gratuita.

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La iniciativa se desarrolla todos los años desde hace 25 ediciones y busca generar un espacio de participación, encuentro y difusión para artistas, grupos y vecinos vinculados a distintas disciplinas.

Además, la propuesta tiene continuidad en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, donde se realizan presentaciones los jueves cada 15 días, también con ingreso gratuito, con la participación de cantantes, músicos, actores, parejas y agrupaciones de baile de distintos ritmos y estilos.

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Quienes quieran obtener más información o inscribirse pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, al 476-0457 o acercarse al Centro Gerontológico Brown, ubicado en Brown 5234.

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